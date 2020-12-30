Щербакова рассказала, как она смогла преодолеть себя и выиграть чемпионат России

В субботу Щербакова в третий раз в карьере выиграла чемпионат России. Незадолго до турнира 16-летняя спортсменка переболела пневмонией. После соревнований Щербакова рассказывала, что тренеры предлагали ей сняться из-за опасений, вызванных состоянием здоровья.

"Думаю, сыграл свою роль настрой. На старте вспомнила все самое лучшее, что я могу сделать, собрала это в кучу и выходила с холодной головой - никаких нервов до и во время проката, - рассказала Щербакова. - Обычно начинаешь выполнять программу, и дальше все по накатанной, здесь же я не должна была отключаться: нужно было контролировать силы, в какие-то моменты прокат был не на максимум. Если придираться, то на несколько прыжков я заезжала, пропустив нужные заходы, чтобы просто доехать эту программу до конца и сделать все прыжки".

"Каждую секунду я контролировала себя, чтобы не допустить мелких ошибок, следить за своим состоянием, дышать спокойно. Поэтому была максимальная концентрация в течение всего проката. Еще могу точно сказать, что помог соревновательный адреналин. Люди могут даже не представлять, на что они способны в стрессовой ситуации: открываются скрытые возможности, меньше чувствуется усталость", - заключила она.

Помимо трех побед на чемпионате России, в ее активе серебряные медали чемпионата Европы и финала Гран-при.