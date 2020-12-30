Третьяк: сборная России должна сыграть со шведами только на высоких скоростях в матче МЧМ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России должны сыграть против шведов только на высоких скоростях в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Матч между сборными России и Швеции пройдет в канадском Эдмонтоне 31 декабря, начало игры в 05:30 мск.

"Со шведами нужно играть только на высоких скоростях, потому что они очень техничные ребята, на малой скорости их трудно обыграть, а на большой они ошибаются. [Анатолий] Тарасов в свое время нам говорил об этом. Я пожелал Ларионову, чтобы они играли на высоких скоростях и дисциплинированно, без удалений", - сказал Третьяк.

"Каждой пятерке достаточно 35-40 секунд на льду для этого, такими быстрыми сменами тогда и сейчас играет ЦСКА. Это сбивает с толку соперника, нужно наседать на защитников, и они будут ошибаться", - добавил он.

В среду россияне обыграли австрийцев со счетом 7:1. "Хорошо, хоть лидеры стали забивать: [Родион] Амиров, [Василий] Подколзин. Они теперь почувствуют уверенность, и я думаю, что со шведами будет интересный матч", - отметил Третьяк.