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ATP

Тарпищев назвал победы Рублева и Медведева самыми запоминающимися событиями года в теннисе

В 2020 году Рублев выиграл пять соревнований ATP, Медведев - турнир серии "Мастерс" в Париже и Итоговый турнир АТР
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 30 декабря. Победы Андрея Рублева и Даниила Медведева стали самыми запоминающимися событиями 2020 года в российском теннисе. Такое мнение высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

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"Даже такой сложный год подарил нам несколько знаковых событий и ярких побед российских теннисистов, которые позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Пожалуй, самыми запоминающимися стали победы Даниила Медведева и Андрея Рублева. В результате сегодня сразу двое россиян в топ-10 мирового рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР). Словом, несмотря на объективные трудности, наш отечественный теннис на подъеме, и в 2021 году - я в этом убежден - нас ждут новые победы и достижения", - заявил Тарпищев.

Рублев занимает восьмую строчку рейтинга, в 2020 году он выиграл пять турниров АТР (больше всех остальных). Всего в активе 23-летнего игрока семь титулов. По итогам завершившегося сезона ATP признала Рублева самым прогрессирующим игроком.

24-летний Медведев располагается на четвертом месте рейтинга. В 2020 году он стал победителем турнира серии "Мастерс" в Париже и Итогового турнира АТР.

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