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Бокс

Поветкин отверг целенаправленное употребление допинга в своей карьере

В 2016 году два поединка с участием Поветкина были отменены из-за обнаружения запрещенных веществ в допинг-пробах российского боксера

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин отрицает целенаправленное употребление допинга в своей карьере. Об этом Поветкин заявил в интервью ТАСС.

"Я лично таких людей не знаю, не встречал, - сказал Поветкин. - Я уже не раз об этом допинге говорил. У меня тогда все пробы были чистыми, а перед самым боем показали нанограммы. Что они могут дать?"

"Непонятно, откуда они могли взяться. Я даже сказать об этом ничего не могу. Знаю, что я допинг не принимал. Сто процентов ничего не принимал", - добавил спортсмен.

В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе россиянина был обнаружен мельдоний. В декабре 2016 года сорвался претендентский бой Поветкина против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина.

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Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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