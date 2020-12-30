Поветкин заявил, что не вспоминает про бой с Владимиром Кличко

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин не вспоминает о поражении в поединке против украинца Владимира Кличко. Об этом Поветкин заявил в интервью ТАСС.

"Ну я об этом особо и не думаю, - сказал Поветкин. - Как было, так было. Как ни крути, Владимир Кличко - хороший и сильный боксер. Ну проиграл я, не отрицаю".

"Не сумел ничего сделать из того, что планировал", - добавил спортсмен.

Поветкин отметил, что не будет прикладывать максимум усилий для проведения реванша. "Если нам суждено будет еще побоксировать, я буду рад. Если нет - ничего не поделать. Я не буду рваться к этому бою или через себя переступать, мол, хочу его безумно", - заключил россиянин.

Поединок между Кличко и Поветкиным прошел 5 октября 2013 года в Москве, победу единогласным решением судей одержал украинский боксер. Бой между Джошуа и Кличко прошел в апреле 2017 года в Лондоне. Британец выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде, а украинец после этого поражения объявил о завершении карьеры.