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Бокс

Поветкин заявил, что не вспоминает про бой с Владимиром Кличко

В октябре 2013 года Поветкин проиграл Кличко единогласным решением судей
Александр Поветкин и Владимир Кличко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Поветкин и Владимир Кличко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин не вспоминает о поражении в поединке против украинца Владимира Кличко. Об этом Поветкин заявил в интервью ТАСС.

"Ну я об этом особо и не думаю, - сказал Поветкин. - Как было, так было. Как ни крути, Владимир Кличко - хороший и сильный боксер. Ну проиграл я, не отрицаю".

"Не сумел ничего сделать из того, что планировал", - добавил спортсмен.

Поветкин отметил, что не будет прикладывать максимум усилий для проведения реванша. "Если нам суждено будет еще побоксировать, я буду рад. Если нет - ничего не поделать. Я не буду рваться к этому бою или через себя переступать, мол, хочу его безумно", - заключил россиянин.

Поединок между Кличко и Поветкиным прошел 5 октября 2013 года в Москве, победу единогласным решением судей одержал украинский боксер. Бой между Джошуа и Кличко прошел в апреле 2017 года в Лондоне. Британец выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде, а украинец после этого поражения объявил о завершении карьеры.

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Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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