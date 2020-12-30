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Бокс

Поветкин заявил, что в будущем мог бы провести поединок против блогера

В феврале американский боксер Флойд Мэйуэзер проведет выставочный бой против видеоблогера Логана Пола

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин не планирует проводить бой против блогера в ближайшее время, но в будущем допустил такую возможность. Об этом Поветкин заявил в интервью ТАСС.

"Сейчас, скорее всего, нет, а так - кто его знает? Сколько бы денег предложили, какие были бы условия - все от деталей зависит. Может, амбиции будут. Но на данный момент такого желания нет, а там будет видно", - сказал Поветкин.

"С блогером выходит Флойд Мэйуэзер. Он делает это для того, чтобы заработать деньги. Если может человек и людям интересно - пусть зарабатывает", - добавил спортсмен.

Американский боксер Флойд Мэйуэзер проведет выставочный бой с популярным видеоблогером Логаном Полом 20 февраля 2021 года.

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Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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