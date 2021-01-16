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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионат Европы по конькобежному спорту стартует в Нидерландах

Турнир пройдет с 16 по 17 января в Херенвене
Евгения Лаленкова AP Photo/Peter Dejong
Описание
Евгения Лаленкова
© AP Photo/Peter Dejong

ТАСС, 16 января. Чемпионат Европы по конькобежному спорту стартует в субботу в нидерландском городе Херенвен. Турнир пройдет с 16 по 17 января без зрителей.

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Чемпионат в третий раз пройдет в новом формате. Параллельно будут проводиться соревнования в классическом многоборье и в спринтерском многоборье. В каждом виде будут разыграны 8 комплектов наград (по 4 у мужчин и женщин).

Чемпионат Европы пропустит рекордсмен мира на дистанциях 500 и 1000 метров, пятикратный чемпион мира и Европы россиянин Павел Кулижников. Он находится с командой в Херенвене, но на континентальном соревновании не выпустит, так как незадолго до этого перенес коронавирус. В состав мужской сборной России вошли Артем Арефьев, Виктор Лобас, Виктор Муштаков, Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Сергей Трофимов. Женскую команду составят Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова.

Женская многоборская команда под руководством Павла Абраткевича перед чемпионатом Европы провела сбор в Польше. Остальные спортсмены отправились в Нидерланды из Москвы 11 января.

Действующими чемпионами Европы в многоборье являются Свен Крамер и Антоинетте де Йонг из Нидерландов. Действующие чемпионы Европы в спринтерском многоборье - австриец Кай Вербей и нидерландка Ванесса Херцог.

Херенвен после чемпионата Европы примет два этапа Кубка мира, которые пройдут с 22-24 января и 29-31 января.

Теги
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