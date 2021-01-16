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Футбол в Испании

СМИ: выборы президента футбольного клуба "Барселона" перенесены на 7 марта

Ранее в качестве предварительной даты называлось 24 января

ТАСС, 16 января. Выборы президента испанского футбольного клуба "Барселона" могут пройти 7 марта. Об этом сообщает газета Marca.

Ранее издание сообщало, что клуб планирует провести выборы 24 января. По информации источника, в пятницу исполняющий обязанности президента клуба Карлес Тускетс провел встречу с тремя кандидатами на пост главы "Барселоны": Жоаном Лапортой, Виктором Фонтом и Тони Фрейшей. По ее итогам было решено перенести предварительную дату выборов на 7 марта из-за пандемии коронавируса.

27 октября стало известно, что президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу покинул свой пост. До этого ему были предъявлены обвинения в коррупции. Вместе с Бартомеу в отставку ушли члены совета директоров клуба.

"Барселона" после 18 матчей занимает третье место в таблице чемпионата Испании, набрав 34 очка. В четверг команда Рональда Кумана вышла в финал Суперкубка Испании, в серии пенальти обыграв "Реал Сосьедад".

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