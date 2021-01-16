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Футбол в России

Бразильский футболист Пабло подписал контракт с московским "Локомотивом"

Защитник будет выступать за железнодорожников под 3-м номером
Пабло AP Photo/Lionel Cironneau
Описание
Пабло
© AP Photo/Lionel Cironneau

ТАСС, 16 января. Бразильский защитник Пабло подписал контракт с российским футбольным клубом "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

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Ранее пресс-служба "Локомотива" сообщила, что клуб достиг договоренности с французским "Бордо" о переходе 29-летнего футболиста. Пабло прошел медобследование, после чего подписал с московской командой долгосрочный контракт. Бразилец присоединился к железнодорожникам на тренировочном сборе в испанской Марбелье. Защитник будет выступать за московский клуб под 3-м номером.

"Я рад присоединиться к "Локомотиву", - сказал Пабло. - Для меня это новый вызов в карьере. Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает. Хочу как можно скорее познакомиться с командой и начать тренировки".

В текущем сезоне за "Бордо" бразилец провел 13 матчей и забил один гол. До этого Пабло представлял бразильские "Сеару", "Гремио", "Аваи", "Понте-Прету" и "Коринтианс". Также на его счету два матча за национальную сборную.

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