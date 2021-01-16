"Оттава" обыграла "Торонто" в матче НХЛ. Зайцев отдал две голевые передачи

Гол Проворова помог "Филадельфии" во второй раз подряд обыграть "Питтсбург" в рамках НХЛ

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Томас Шабо (20-я минута), Брэйди Ткачук (31), Остин Уотсон (33), Крис Тирни (36), Дерек Степан (47). За "Торонто" отличились Зак Хайман (10), Александр Керфут (30), Джон Таварес (38).

Защитник хозяев Никита Зайцев отметился двумя голевыми передачами в эпизодах с голами Ткачука и Тирни. Нападающий "Торонто" Илья Михеев также записал на свой счет результативный пас. Оба хоккеиста набрали свои первые очки в новом сезоне НХЛ.

В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом. Встреча пройдет 17 января в Оттаве.

В другой встрече игрового дня "Тампа" дома обыграла "Чикаго" со счетом 5:2. Вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 35 бросков и стал первой звездой матча, его одноклубник Михаил Сергачев провел на площадке 21 минуту 51 секунду и закончил встречу с показателем полезности "+1". Защитник "Чикаго" Никита Задоров сыграл 20 минут 23 секунды и завершил матч с показателем полезности "-1".