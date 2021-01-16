"Колорадо" разгромил "Сент-Луис" в матче НХЛ, забросив восемь шайб

ТАСС, 16 января. "Колорадо" со счетом 8:0 обыграл "Сент-Луис" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Голами отметились Габриэль Ландескуг (25-я, 35-я минуты), Андре Бураковски (33), Микко Рантанен (38), Назем Кадри (42), Натан Маккинон (52), Йонас Донской (53), Девон Тейвз (55).

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями, проведя на площадке 12 минут 48 секунд. Форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев сыграл 14 минут 46 секунд.

Команды сыграли друг с другом вторую игру подряд. 14 января "Сент-Луис" победил со счетом 4:1, встреча проходила в Колорадо.

Следующий матч "Сент-Луис" проведет 19 января дома против "Сан-Хосе". "Колорадо" на следующий день в гостях сыграет с "Лос-Анджелесом".