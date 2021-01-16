Прыгунья с шестом Сидорова установила на турнире в Чувашии лучший результат сезона в мире

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Обладательница золотой медали чемпионата мира - 2019 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова заняла первое место на Кубке главы Чувашии по легкой атлетике в Новочебоксарске. Как сообщил ТАСС менеджер спортсменки Павел Воронков, Сидорова победила с результатом 4,75 метра.

Сидорова стала обладательницей лучшего результата сезона в мире в женских прыжках с шестом. Это был первый старт спортсменки в 2021 году.

Второе место в Новочебоксарске заняла Полина Кнороз (4,55 м), третьей стала Аксана Гатауллина (4,45 м).

Главными стартами зимнего сезона для россиян являются чемпионат России, который пройдет с 15 по 17 февраля в Москве, и чемпионат Европы в помещении, местом проведения которого был выбран польский город Торунь (5-7 марта).