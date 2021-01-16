Тесты на коронавирус двух членов сборной Словении по биатлону дали положительный результат

ТАСС, 16 января. Тесты двух членов сборной Словении по биатлону дали положительный результат на коронавирус во время шестого этапа Кубка мира, проходящего в германском Оберхофе. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Тестирование проводилось в рамках шестого этапа Кубка мира, который стартовал 13 января. Отмечается, что одним из зараженных был спортсмен. Также двое биатлонистов попали в контактную группу. Все они были изолированы.

Один случай заражения выявлен среди волонтеров этапа Кубка IBU в германском Арьере.

14 января стало известно, что коронавирусом заразились тренер женской сборной России Николай Загурский и сервисмен Роман Виролайнен, один случай инфицирования был выявлен в сборной Японии, также заразился один официальный представитель, не относящийся ни к одной из команд.

В Оберхофе проходят два этапа Кубка мира подряд. Пятый этап состоялся с 8 по 10 января, перед ним было выявлено четыре случая заболевания, среди зараженных оказался главный тренер сборной России Валерий Польховский. Шестой этап Кубка мира завершится 17 января.