СМИ: этапы Гран-при "Формулы-1" в Монако, Азербайджане и Канаде могут быть отменены

ТАСС, 16 января. Этапы чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Монако, Азербайджане и Канаде в сезоне 2021 года могут быть отменены. Об этом сообщает портал formule1.nl .

Гран-при Монако запланирован на 23 мая, Азербайджана - на 6 июня, Канады - на 13 июня. Сообщается, что, как и в прошлом году, заменить эти этапы могут Турция (автодром "Истанбул Парк"), Италия ("Мунджелло") и Германия ("Нюрбургринг").

Ранее календарь "Формулы-1" сезона-2021 уже подвергался изменениям. Гран-при Австралии был перенесен на ноябрь, а Гран-при Китая отменен, его заменит Гран-при Италии, который состоится в Имоле 16-18 апреля. Изменения связаны с ограничениями в связи с пандемией коронавируса.

Первый этап "Формулы-1" пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне. В прошлом сезоне чемпионом стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, выигравший титул в седьмой раз и повторивший рекорд немца Михаэля Шумахера.