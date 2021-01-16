ФК "Спартак" объяснил причину отказа от проведения товарищеского матча с "Зенитом" в ОАЭ

Ранее в субботу главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил изданию "Спорт-Экспресс" о том, что "Спартак" отказался от проведения товарищеского матча с сине-бело-голубыми на сборе в ОАЭ.

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Товарищеский матч на сборе в ОАЭ между футбольными клубами "Спартак" и "Зенит" не состоится по причине того, что стороны не смогли договориться о дате проведения игры. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

"Я точно так же могу сказать, что "Зенит" отказался. Мы хотели играть 6 февраля, а они - 8-го. Мы предложили сыграть 7 февраля, потому что 8-го вылет обратно в Россию, а "Зенит" задерживается [на сборе в ОАЭ]. Мы предложили им две даты, а они одну, в итоге не смогли договориться", - сказал Фетисов.

Первые официальные матчи "Спартака" и "Зенита" в 2021 году запланированы на период с 20 по 22 февраля, когда команды проведут встречи 1/8 финала Бетсити - Кубка России. Красно-белые на этой стадии турнира в гостях сыграют с московским "Динамо", а сине-бело-голубые дома примут тульский "Арсенал". В турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) спартаковцы после 19 туров занимают третье место, набрав 35 очков. Отставание от занимающего первую строчку "Зенита" составляет шесть баллов.

В 20-м туре красно-белые 28 февраля в Москве на "Открытие-Арене" сыграют с казанским "Рубином", начало игры запланировано на 14:00 мск. Сине-бело-голубые днем ранее в 16:30 мск в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене" примут "Ростов".