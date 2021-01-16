В IIHF не удивились решению спонсоров объявить бойкот чемпионату мира в Белоруссии

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Решение ряда компаний отказаться от спонсирования чемпионата мира 2021 года в случае его проведения в Белоруссии не стало неожиданностью для руководства Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом ТАСС заявил вице-президент организации Калерво Куммола.

Skoda и Nivea Men не будут спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Белоруссии

Чешский автомобилестроительный гигант Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men в субботу объявили, что не будут спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если он пройдет в Белоруссии.

"Это для меня не стало сюрпризом, - сказал Куммола. - Я думаю, что другие спонсоры придерживаются такого же мнения".

"Вопрос [проведения чемпионата мира в Белоруссии] совет IIHF рассмотрит на следующей неделе. Точное время пока еще не ясно, но это произойдет как можно раньше", - пояснил он.

Турнир запланирован в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии.

В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил представителей Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии от участия в своих мероприятиях, включая Олимпийские игры, за нарушения Олимпийской хартии. Под санкции попал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который возглавляет национальный олимпийский комитет.

В отношении президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова IIHF начала расследование на предмет его возможной причастности к избиению участника акций протеста Романа Бондаренко, который от полученных травм скончался в больнице.