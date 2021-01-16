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КХЛ

"Металлург" обыграл "Салават Юлаев". Мозякин первым в КХЛ сделал 500 голевых передач

Мозякин также является лидером лиги по количеству набранных очков (912) и заброшенных шайб (412)
Сергей Мозякин (в центре) Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Сергей Мозякин (в центре)
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 16 января. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У победителей заброшенными шайбами отметились Артем Земченок (7-я минута), Николай Прохоркин (14) и Филип Хольм (56). В составе проигравших отличились Маркус Гранлунд (18) и Александр Алексеев (24).

В эпизоде с голом Хольма результативной передачей отметился Сергей Мозякин, для него этот пас стал 500-м в КХЛ. Форвард "Металлурга" стал первым игроком в истории лиги, кто достиг данной отметки. Мозякин является лидером КХЛ по количеству набранных очков (912), заброшенных шайб (412) и голевых передач (500).

Для "Металлурга" эта победа стала второй подряд в КХЛ, команда прервала победную серию "Салавата Юлаева", составлявшую три матча.

"Металлург" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 46 матчах, "Салават Юлаев" с 60 очками после 48 игр расположился строчкой выше.

В следующем матче "Металлург" примет ярославский "Локомотив", "Салават Юлаев" на своей площадке сыграет с череповецкой "Северсталью". Обе встречи состоятся 19 января.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс462725138150-9772
2Авангард4624205510137-10762
3Салават Юлаев4820441316145-12660
4Металлург4623041414122-11059
5Автомобилист4620323414122-11157
6Торпедо НН4718332417136-13654
7Трактор4522212117116-10853
8Барыс4313632316103-11549
9Сибирь4616213123110-12242
10Амур4513314024110-13538
11Куньлунь4410012526103-15429
12Нефтехимик4510220031100-16228
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