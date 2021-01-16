"Металлург" обыграл "Салават Юлаев". Мозякин первым в КХЛ сделал 500 голевых передач

ТАСС, 16 января. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У победителей заброшенными шайбами отметились Артем Земченок (7-я минута), Николай Прохоркин (14) и Филип Хольм (56). В составе проигравших отличились Маркус Гранлунд (18) и Александр Алексеев (24).
В эпизоде с голом Хольма результативной передачей отметился Сергей Мозякин, для него этот пас стал 500-м в КХЛ. Форвард "Металлурга" стал первым игроком в истории лиги, кто достиг данной отметки. Мозякин является лидером КХЛ по количеству набранных очков (912), заброшенных шайб (412) и голевых передач (500).
Для "Металлурга" эта победа стала второй подряд в КХЛ, команда прервала победную серию "Салавата Юлаева", составлявшую три матча.
"Металлург" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 46 матчах, "Салават Юлаев" с 60 очками после 48 игр расположился строчкой выше.
В следующем матче "Металлург" примет ярославский "Локомотив", "Салават Юлаев" на своей площадке сыграет с череповецкой "Северсталью". Обе встречи состоятся 19 января.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|46
|27
|2
|5
|1
|3
|8
|150-97
|72
|2
|Авангард
|46
|24
|2
|0
|5
|5
|10
|137-107
|62
|3
|Салават Юлаев
|48
|20
|4
|4
|1
|3
|16
|145-126
|60
|4
|Металлург
|46
|23
|0
|4
|1
|4
|14
|122-110
|59
|5
|Автомобилист
|46
|20
|3
|2
|3
|4
|14
|122-111
|57
|6
|Торпедо НН
|47
|18
|3
|3
|2
|4
|17
|136-136
|54
|7
|Трактор
|45
|22
|2
|1
|2
|1
|17
|116-108
|53
|8
|Барыс
|43
|13
|6
|3
|2
|3
|16
|103-115
|49
|9
|Сибирь
|46
|16
|2
|1
|3
|1
|23
|110-122
|42
|10
|Амур
|45
|13
|3
|1
|4
|0
|24
|110-135
|38
|11
|Куньлунь
|44
|10
|0
|1
|2
|5
|26
|103-154
|29
|12
|Нефтехимик
|45
|10
|2
|2
|0
|0
|31
|100-162
|28