"Металлург" обыграл "Салават Юлаев". Мозякин первым в КХЛ сделал 500 голевых передач

ТАСС, 16 января. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У победителей заброшенными шайбами отметились Артем Земченок (7-я минута), Николай Прохоркин (14) и Филип Хольм (56). В составе проигравших отличились Маркус Гранлунд (18) и Александр Алексеев (24).

В эпизоде с голом Хольма результативной передачей отметился Сергей Мозякин, для него этот пас стал 500-м в КХЛ. Форвард "Металлурга" стал первым игроком в истории лиги, кто достиг данной отметки. Мозякин является лидером КХЛ по количеству набранных очков (912), заброшенных шайб (412) и голевых передач (500).

Для "Металлурга" эта победа стала второй подряд в КХЛ, команда прервала победную серию "Салавата Юлаева", составлявшую три матча.

"Металлург" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 46 матчах, "Салават Юлаев" с 60 очками после 48 игр расположился строчкой выше.

В следующем матче "Металлург" примет ярославский "Локомотив", "Салават Юлаев" на своей площадке сыграет с череповецкой "Северсталью". Обе встречи состоятся 19 января.