В Латвии назвали условия, при которых страна сможет провести ЧМ по хоккею самостоятельно

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Латвия способна самостоятельно принять чемпионат мира по хоккею, если построит быстровозводимую арену, но сейчас судьба турнира зависит от решения Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.

Skoda и Nivea Men не будут спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Белоруссии

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Латвия отказывается проводить чемпионат совместно с Белоруссией из-за напряженной политической ситуации в стране. Международная федерация примет решение по поводу возможного переноса турнира до конца января.

"Теоретически Латвия может провести чемпионат мира. Месяц назад мы написали письмо в IIHF, объяснили, при каких условиях это возможно. Мы должны в очень короткое время построить быстровозводимую арену, наподобие тех, где проходят матчи "Зимней классики". Мы можем это сделать, но все зависит от того, что решит в конце января IIHF", - сообщил Козиолс.

Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска. В субботу стало известно, что от спонсорства турнира в случае его проведения в Минске откажутся чешский автомобилестроительный гигант Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men.

В Латвии только одна арена ("Арена-Рига") вместимостью более 10 тыс. зрителей. Это минимум для проведения решающих матчей по регламенту IIHF, если в него не будут внесены временные поправки, связанные с пандемией.