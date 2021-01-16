Козиолс: хоккейное сообщество понимает, что отмена ЧМ-2021 невозможна

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Отмена чемпионата мира - 2021 по хоккею невозможна, организаторы должны сделать все для его проведения. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс.

Турнир запланирован в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее различные европейские общественные организации призывали Международную федерацию хоккея (IIHF) перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии.

"Отмена чемпионата мира невозможна, это понимает все хоккейное сообщество. Турнир нужно проводить во что бы то ни стало. И мы должны сделать все возможное, чтобы этот чемпионат мира состоялся", - сказал Козиолс.

В субботу стало известно, что от спонсорства турнира в случае его проведения в Минске откажутся чешский автомобилестроительный гигант Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men. Как ранее Козиолс пояснил ТАСС, Латвия теоретически может в одиночку провести чемпионат мира, если построит быстровозводимую арену, однако окончательное решение за IIHF.

В 2020 году чемпионат мира, который должен был пройти в Швейцарии, был отменен из-за пандемии коронавируса.