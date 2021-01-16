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Санкции WADA против российского спорта

Матыцин поддержал предложение использовать "Катюшу" в качестве гимна на Олимпиаде

Комиссия спортсменов выступила с такой инициативой 14 января
Министр спорта РФ Олег Матыцин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Станислав Красильников/ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) об использовании песни "Катюша" вместо гимна России на Олимпийских играх. Об этом он рассказал ТАСС.

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Комиссия спортсменов в четверг предложила ОКР использовать вместо гимна РФ на Олимпиаде песню "Катюша". Ранее Спортивный арбитражный суд постановил, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены выступят без национальных флага и гимна.

"К "Катюше" отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это", - сказал Матыцин.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Теги
РоссияМатыцин, Олег ВасильевичСанкции WADA против российского спорта
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