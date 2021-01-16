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Массовый спорт

Матыцин надеется, что проведению "Лыжни России" в 2021 году не помешают погодные условия

В 2020 году в ряде регионов мероприятие было отменено из-за нехватки снега

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что "Лыжня России" сможет быть организована в 2021 году, учитывая благоприятные погодные условия. Такое мнение он высказал ТАСС.

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В 2020 году в ряде регионов мероприятие было отменено из-за нехватки снега. "Лыжня России" - 2021 состоится 13 февраля.

"Да, мы надеемся на это. С учетом тех условий, той реальной зимы, которая пришла сейчас на большую часть территории нашей страны, надеюсь, что она состоится", - отметил министр.

"Лыжня России" - открытая всероссийская лыжная гонка, проводится ежегодно с 1982 года. Основные цели мероприятия - привлечение россиян к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Организацией соревнований занимаются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, а также региональные власти.

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Матыцин, Олег Васильевич
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