Минспорт приступит к вакцинации спортсменов после выработки рекомендаций

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Министерство спорта России приступит к реализации плана по вакцинации спортсменов от коронавируса после выработки рекомендаций со стороны Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Роспотребнадзора. Об этом журналистам рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

Ранее сообщалось, что Минспорт РФ и ФМБА прорабатывают вопрос о вакцинации спортсменов сборных страны. Отмечалось, что вакцинация будет носить добровольный характер.

"Данных по спортсменам, сколько вакцинировано, я сейчас не приведу, мы в активной фазе взаимодействия с ФМБА, федерациями, Олимпийским комитетом России. Но прежде всего с ФМБА и Роспотребнадзором по вопросу регламента вакцинирования, влияния вакцины на тренировочный процесс, соревновательные нагрузки. В ближайшее время, как только будут закончены эти рекомендации, приступим к реализации этого плана", - сказал Матыцин.