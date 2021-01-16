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Пандемия COVID-19

Минспорт приступит к вакцинации спортсменов после выработки рекомендаций

По словам министра спорта, необходимо оценить влияние вакцины на тренировочный процесс
Министр спорта РФ Олег Матыцин Антон Новодережкин/ТАСС
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Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Антон Новодережкин/ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Министерство спорта России приступит к реализации плана по вакцинации спортсменов от коронавируса после выработки рекомендаций со стороны Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Роспотребнадзора. Об этом журналистам рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

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Ранее сообщалось, что Минспорт РФ и ФМБА прорабатывают вопрос о вакцинации спортсменов сборных страны. Отмечалось, что вакцинация будет носить добровольный характер.

"Данных по спортсменам, сколько вакцинировано, я сейчас не приведу, мы в активной фазе взаимодействия с ФМБА, федерациями, Олимпийским комитетом России. Но прежде всего с ФМБА и Роспотребнадзором по вопросу регламента вакцинирования, влияния вакцины на тренировочный процесс, соревновательные нагрузки. В ближайшее время, как только будут закончены эти рекомендации, приступим к реализации этого плана", - сказал Матыцин.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Матыцин, Олег Васильевич
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