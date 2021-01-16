Максим Буров победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Россиянин Максим Буров занял первое место в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Ярославле.

Никитина стала третьей в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Ярославле

Спортсмен показал результат 127,60 балла. Вторым стал еще один спортсмен из России Павел Кротов (120,81), третьим - швейцарец Ноэ Рот (120,36). У женщин третье место занялв Любовь Никитина.

Буров является чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства 2019 года, также он завоевал золотую и бронзовую медали на Универсиаде, которая проходила в Красноярске в том же году.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.