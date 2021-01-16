"Спартак" подписал контракт с нидерландским полузащитником Хендриксом

ТАСС, 16 января. Российский футбольный клуб "Спартак" подписал контракт с нидерландским полузащитником Йорритом Хендриксом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На протяжении всей карьеры Хендрикс выступал за нидерландский ПСВ. Отмечается, что соглашение носит долгосрочный характер. В субботу нидерландец прошел медобследование и присоединился к составу команды на сборах в Дубае.

Ранее директор по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов сообщал о достижении договоренности между "Спартаком" и ПСВ о трансфере 25-летнего игрока.

Хендрикс выступал за взрослую команду ПСВ с 2013 года, за это время он провел 239 игр в составе клуба. В нынешнем сезоне на его счету 16 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

В 2016 году Хендрикс провел один матч за сборную Нидерландов.