Российские гандболисты обыграли словенцев и вышли в основной раунд чемпионата мира

ТАСС, 16 января. Российские гандболисты одержали победу над сборной Словении со счетом 31:25 во втором матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в Египте.

В другом матче группы H сборная Белоруссии обыграла команду Южной Кореи - 32:24. В турнирной таблице россияне и белорусы набрали по три очка, словенцы - два, южнокорейская сборная - ни одного. В основной раунд выходят по три команды из каждой группы. Таким образом, российская, белорусская и словенская команды за тур до конца предварительного раунда обеспечили себе участие в следующем круге турнира (южнокорейцы не могут обойти словенцев в случае равенства очков из-за поражения в очной встрече).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Сборная на турнире называется "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага используется флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей), вместо национального гимна - гимн Международной федерации гандбола.

Чемпионат мира завершится 31 января, на турнире выступают 32 сборные. На предварительном групповом этапе участники разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. В основном раунде российские, белорусские и словенские гандболисты сыграют в группе IV со сборными, которые пробьются в следующую стадию соревнований из группы G, где выступают команды Египта, Северной Македонии, Чили и Швеции.