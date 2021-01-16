Фристайлист Максим Буров сожалеет, что этап Кубка мира в Ярославле проходит без зрителей

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Победитель этапа Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике Максим Буров сожалеет, что соревнования в Ярославле прошли без зрителей. Об этом Буров рассказал журналистам.

Этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике впервые проходит в горнолыжном центре "Подолино", турнир завершится в воскресенье. Из-за пандемии коронавирусной инфекции на соревнования не допущены зрители. В субботу в соревнованиях у мужчин победил Буров, вторым стал еще один россиянин Павел Кротов. У женщин третье место заняла Любовь Никитина.

"Это моя вторая золотая медаль в сезоне, но особенно классно выиграть ее в родном Ярославле. Жалко, что соревнования прошли без зрителей. Хотелось, чтобы побольше народу увидело, что такое фристайл", - отметил Буров.

"Переживал после прыжка, думал, что скажут судьи. Получил высокую оценку, рад этому, прыгнул сегодня неплохо, но бывало и лучше, - добавил Буров. - Но эта победа добавит мотивации на завтрашний день, когда у нас будут командные соревнования".

Буров является чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства 2019 года, также он завоевал золотую и бронзовую медали на Универсиаде, которая проходила в Красноярске в том же году.