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Футбол в России

Соглашение Хендрикса со "Спартаком" рассчитано до лета 2024 года

Полузащитник прошел медобследование и присоединился к московскому клубу, который проводит сборы в Дубае

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Срок действия контракта нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса с футбольным клубом "Спартак" составляет 3,5 года. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов.

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О подписании контракта с 25-летним игроком стало известно в субботу. Полузащитник, до этого представлявший нидерландский ПСВ, прошел медобследование и присоединился к команде на сборах в Дубае.

"Контракт с Хендриксом рассчитан на 3,5 года", - сказал Фетисов.

За красно-белых Хендрикс будет выступать под четвертым номером.

Хендрикс выступал за ПСВ с 2013 года, за это время он провел 239 игр в составе клуба. В нынешнем сезоне на его счету 16 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. В 2016 году Хендрикс провел один матч за сборную Нидерландов.

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