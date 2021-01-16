Соглашение Хендрикса со "Спартаком" рассчитано до лета 2024 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Срок действия контракта нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса с футбольным клубом "Спартак" составляет 3,5 года. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов.

О подписании контракта с 25-летним игроком стало известно в субботу. Полузащитник, до этого представлявший нидерландский ПСВ, прошел медобследование и присоединился к команде на сборах в Дубае.

"Контракт с Хендриксом рассчитан на 3,5 года", - сказал Фетисов.

За красно-белых Хендрикс будет выступать под четвертым номером.

Хендрикс выступал за ПСВ с 2013 года, за это время он провел 239 игр в составе клуба. В нынешнем сезоне на его счету 16 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. В 2016 году Хендрикс провел один матч за сборную Нидерландов.