Курашов: этап КМ по фристайлу в Ярославле прошел отлично и по результату, и по организации

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Первый в истории этап Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле прошел на высоком организационном уровне, а спортсмены поддержали этот успех отличными результатами. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Максим Буров победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Ярославле

В субботу в соревнованиях мужчин победил Максим Буров, вторым стал еще один россиянин, Павел Кротов. У женщин третье место заняла Любовь Никитина.

"Мы довольны сегодняшним результатом, первый ярославский этап Кубка мира провели на высоком уровне, в том числе и по результатам. Всегда стараемся завоевать максимум медалей, но это спорт. Доволен и выступлением ребят, и выступлением девочек, Насте Прытковой не стоит расстраиваться, она еще молодая, у нее все впереди", - отметил Курашов.

"Довольны, но не расслабляемся, впереди еще один домашний этап Кубка мира - московский. Мы сделали такое "золотое кольцо" - два этапа подряд, Ярославль и Москва. Чтобы спортсмены, которые приезжают к нам из других стран, могли не только получить максимум очков, но и увидеть Россию с соревновательной, культурной и исторической точки зрения", - добавил собеседник агентства.

Этап Кубка мира по лыжной акробатике пройдет в Москве 23 января.

"Завтра у нас этап Кубка мира в командном зачете, в понедельник экскурсионный день, потом все спортсмены переезжают в Москву, где будут соревноваться дальше, - рассказал Курашов. - В соответствии с требованиями международной лыжной федерации и Роспотребнадзора все раз в три дня сдают тесты на коронавирус. И не только спортсмены, все организаторы, все участники сдают ПЦР-тесты, в том числе и я".