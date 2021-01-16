Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру после боя Порье - Макгрегор

ТАСС, 16 января. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры после боя между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 23 января. Об этом в эфире телеканала ABC заявил президент UFC Дэйна Уайт.

В пятницу Нурмагомедов и Уайт провели встречу на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, где обсудили возможность возобновления карьеры российского бойца.

"Хабиб сказал, что посмотрит два боя в легком весе на турнире UFC 257 (Порье - Макгрегор и Дэн Хукер - Майкл Чендлер - прим. ТАСС), и если эти парни покажут что-то захватывающее и заставят его захотеть вернуться и драться, он будет драться", - сказал Уайт.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против Макгрегора, Порье и Гэтжи.