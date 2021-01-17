Первый гол белоруса Шаранговича в НХЛ принес "Нью-Джерси" победу над "Бостоном"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Майлз Вуд (17-я минута) и белорусский нападающий Егор Шарангович (65), у проигравших отличился Патрис Бержерон (38). Шарангович забросил шайбу за 1,7 секунды до конца овертайма.

ТАСС, 17 января. "Нью-Джерси" в овертайме одержал победу над "Бостоном" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

22-летний Шарангович провел свой второй матч в НХЛ, эта шайба стала для него первой в лиге. Сезон-2020/21 он начал в минском "Динамо", проведя 34 матча и набрав 25 (17 голов + 8 результативных передач) очков в Континентальной хоккейной лиге. Он был выбран на драфте НХЛ в 2018 году под общим 141-м номером.

Российский нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев и его одноклубник защитник Дмитрий Куликов результативными действиями не отметились.

"Нью-Джерси" и "Бостон" провели второй очный матч. В первой игре "Бостон" одержал победу в серии буллитов - 3:2.