{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Первый гол белоруса Шаранговича в НХЛ принес "Нью-Джерси" победу над "Бостоном"

22-летний форвард сумел отличиться за 1,7 секунды до окончания овертайма
Егор Шарангович и Кайл Палмьери AP Photo/Bill Kostroun
Описание
Егор Шарангович и Кайл Палмьери
© AP Photo/Bill Kostroun

ТАСС, 17 января. "Нью-Джерси" в овертайме одержал победу над "Бостоном" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Майлз Вуд (17-я минута) и белорусский нападающий Егор Шарангович (65), у проигравших отличился Патрис Бержерон (38). Шарангович забросил шайбу за 1,7 секунды до конца овертайма.

22-летний Шарангович провел свой второй матч в НХЛ, эта шайба стала для него первой в лиге. Сезон-2020/21 он начал в минском "Динамо", проведя 34 матча и набрав 25 (17 голов + 8 результативных передач) очков в Континентальной хоккейной лиге. Он был выбран на драфте НХЛ в 2018 году под общим 141-м номером.

Российский нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев и его одноклубник защитник Дмитрий Куликов результативными действиями не отметились.

"Нью-Джерси" и "Бостон" провели второй очный матч. В первой игре "Бостон" одержал победу в серии буллитов - 3:2.

НХЛ
"Оттава" проиграла "Торонто" в матче НХЛ. Зайцев отметился передачей
Встреча завершилась со счетом 2:3
Читать полностью