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НХЛ

Голкипер "Айлендерс" Варламов получил травму на разминке перед матчем НХЛ с "Рейнджерс"

Место в воротах займет Илья Сорокин, который дебютирует в НХЛ
Семен Варламов Bruce Bennett/Pool Photo via AP
Описание
Семен Варламов
© Bruce Bennett/Pool Photo via AP

ТАСС, 17 января. Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов получил повреждение на разминке перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Рейнджерс".

Во время броска по воротам шайба попала в область шеи Варламова, голкипер упал на лед и вскоре покинул разминку. Россиянин должен был сыграть в матче с "Рейнджерс", однако в связи с повреждением его заменит соотечественник Илья Сорокин, который дебютирует в НХЛ.

Встреча "Айлендерс" и "Рейнджерс" начнется в 3:00 мск. Два дня назад команды играли друг с другом, победу одержали "Айлендерс" (4:0), а Варламов отразил все 24 броска по своим воротам.

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