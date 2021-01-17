Голкипер "Айлендерс" Варламов получил травму на разминке перед матчем НХЛ с "Рейнджерс"

ТАСС, 17 января. Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов получил повреждение на разминке перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Рейнджерс".

Во время броска по воротам шайба попала в область шеи Варламова, голкипер упал на лед и вскоре покинул разминку. Россиянин должен был сыграть в матче с "Рейнджерс", однако в связи с повреждением его заменит соотечественник Илья Сорокин, который дебютирует в НХЛ.