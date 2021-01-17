Голкипер "Айлендерс" Варламов получил травму на разминке перед матчем НХЛ с "Рейнджерс"

ТАСС, 17 января. Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов получил повреждение на разминке перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Рейнджерс".
Во время броска по воротам шайба попала в область шеи Варламова, голкипер упал на лед и вскоре покинул разминку. Россиянин должен был сыграть в матче с "Рейнджерс", однако в связи с повреждением его заменит соотечественник Илья Сорокин, который дебютирует в НХЛ.
Ilya Sorokin will make his @NHL debut tonight after Varlamov left warmups with an injury#Isles | @NYIslanders pic.twitter.com/8B7Ap1KNIw— Isles on MSG+ (@IslesMSGN) January 16, 2021
Встреча "Айлендерс" и "Рейнджерс" начнется в 3:00 мск. Два дня назад команды играли друг с другом, победу одержали "Айлендерс" (4:0), а Варламов отразил все 24 броска по своим воротам.