Харден оформил трипл-дабл в дебютном матче за клуб НБА "Бруклин"

ТАСС, 17 января. "Бруклин" обыграл "Орландо" со счетом 122:115 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Дебютный матч за "Бруклин" провел разыгрывающий защитник Джеймс Харден, который перешел в клуб 14 января в результате обмена из "Хьюстона". Харден оформил трипл-дабл, набрав 32 очка, сделав 12 подборов и 14 передач.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бруклина" Кевин Дюрант, в его активе 42 очка. У "Орландо" больше всех набрал центровой Никола Вучевич (34).

В турнирной таблице Восточной конференции "Бруклин" занимает пятое место, имея в активе восемь побед в 14 матчах. "Орландо" идет на восьмой позиции с шестью победами в 13 играх.

В следующем матче "Бруклин" 19 января примет "Милуоки", "Орландо" днем ранее в гостях сыграет с "Нью-Йорком".

В другом матче игрового дня "Хьюстон" в гостях проиграл "Сан-Антонио" (91:103).