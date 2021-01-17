Вратарь "Айлендерс" Сорокин в дебютном матче в НХЛ пропустил шайбы от Панарина и Бучневича

ТАСС, 17 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Шайбы забросили Павел Бучневич (3-я и 26-я минуты), Артемий Панарин (14, 55) и Каапо Какко (36). Бучневич, который также отметился точным пасом, и Панарин набрали первые очки в нынешнем сезоне. Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил все 23 броска, он был признан первой звездой матча, Бучневич - второй, Панарин - третьей.

Ворота "Айлендерс" должен был защищать Семен Варламов, однако на разминке перед матчем ему в область шеи попала шайба и он не смог выйти на игру. Его заменил соотечественник Илья Сорокин, для которого прошедшая игра стала дебютной в НХЛ. Он отразил 27 бросков из 32.

Сорокин является воспитанником новокузнецкого "Металлурга", из которого в 2014 году он перешел в московский ЦСКА. В составе армейцев Сорокин стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19, всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провел 313 матчей, одержав 184 победы в основное время, в среднем отражая 93,2% бросков по воротам при коэффициенте надежности 1,62. Сорокин является победителем Олимпийских игр 2018 года, также на его счету три бронзовые награды чемпионатов мира. Сорокин был выбран "Айлендерс" в третьем раунде драфта-2014 под общим 78-м номером.

Команды провели друг с другом второй матч подряд, в первом, который состоялся 15 января, сильнее оказались "Айлендерс" (4:0), а Варламов отразил все 24 броска по своим воротам. После двух матчей "Рейнджерс" занимают пятую позицию в Восточном дивизионе, "Айлендерс" - шестую, в активе обоих клубов по два очка.

Artemi Panarin slams home the nifty pass by Adam Fox on the power play, pushing the Rangers lead to FIVE in the third!



#NYR pic.twitter.com/OwjXdpaTmU — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) January 17, 2021