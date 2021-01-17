Вратарь "Айлендерс" Сорокин в дебютном матче в НХЛ пропустил шайбы от Панарина и Бучневича

ТАСС, 17 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Павел Бучневич (3-я и 26-я минуты), Артемий Панарин (14, 55) и Каапо Какко (36). Бучневич, который также отметился точным пасом, и Панарин набрали первые очки в нынешнем сезоне. Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил все 23 броска, он был признан первой звездой матча, Бучневич - второй, Панарин - третьей.
Ворота "Айлендерс" должен был защищать Семен Варламов, однако на разминке перед матчем ему в область шеи попала шайба и он не смог выйти на игру. Его заменил соотечественник Илья Сорокин, для которого прошедшая игра стала дебютной в НХЛ. Он отразил 27 бросков из 32.
Сорокин является воспитанником новокузнецкого "Металлурга", из которого в 2014 году он перешел в московский ЦСКА. В составе армейцев Сорокин стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19, всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провел 313 матчей, одержав 184 победы в основное время, в среднем отражая 93,2% бросков по воротам при коэффициенте надежности 1,62. Сорокин является победителем Олимпийских игр 2018 года, также на его счету три бронзовые награды чемпионатов мира. Сорокин был выбран "Айлендерс" в третьем раунде драфта-2014 под общим 78-м номером.
Команды провели друг с другом второй матч подряд, в первом, который состоялся 15 января, сильнее оказались "Айлендерс" (4:0), а Варламов отразил все 24 броска по своим воротам. После двух матчей "Рейнджерс" занимают пятую позицию в Восточном дивизионе, "Айлендерс" - шестую, в активе обоих клубов по два очка.
Artemi Panarin slams home the nifty pass by Adam Fox on the power play, pushing the Rangers lead to FIVE in the third!— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) January 17, 2021
#NYR pic.twitter.com/OwjXdpaTmU
В следующей встрече "Айлендерс" 19 января примут "Бостон", "Рейнджерс" днем позднее дома сыграют с "Нью-Джерси".