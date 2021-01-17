Шайба и передача Свечникова не спасли "Каролину" от проигрыша "Детройту" в матче НХЛ

В составе хозяев шайбы забросили Бобби Райан (3-я минута), Дилан Ларкин (41, 59) и Робби Фаббри (58), у гостей отличились Винсент Трочек (41), российский форвард Андрей Свечников (49).

ТАСС, 17 января. "Детройт" победил "Каролину" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Свечников также записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету 3 очка (2 шайбы + 1 передача) в двух матчах нынешнего сезона. Российский форвард преодолел отметку в 100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, в активе Свечникова 46 шайб и 55 передач.

Команды провели друг с другом второй матч подряд, в первом, который состоялся 15 января, победу одержала "Каролина" (3:0). В турнирной таблице Центрального дивизиона "Каролина" занимает третье место, имея в активе два очка, "Детройт" также с двумя баллами идет четвертым.

В следующей встрече "Каролина" 19 января в гостях сыграет с "Нэшвиллом", "Детройт" днем ранее примет "Коламбус".