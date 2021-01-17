"Оттава" проиграла "Торонто" в матче НХЛ. Зайцев отметился передачей

ТАСС, 17 января. "Оттава" уступила "Торонто" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джо Торнтон (15-я минута), Митчелл Марнер (22) и Остон Мэттьюс (43), у проигравших отличились Ник Пол (11) и третий номер драфта 2020 года немец Тим Штюцле (52).
Российский защитник "Оттавы" Никита Зайцев записал на свой счет результативную передачу, которая стала для нее третьей в нынешнем сезоне. Его партнер по команде форвард Евгений Дадонов результативными действиями не отметился, как и нападающий "Торонто" Илья Михеев. Форварды Александр Бабрабанов ("Торонто") и Артем Анисимов ("Оттава") остались вне заявок команд на матч.
Команды провели друг с другом второй матч подряд, в первой игре, которая состоялась днем ранее, сильнее оказалась "Оттава" (5:3). "Торонто" с четырьмя очками в трех играх занимает первое место в Северном дивизионе, "Оттава" идет четвертой с двумя очками после двух игр.
В следующей встрече "Торонто" 19 января примет "Виннипег", "Оттава" днем позднее дома также сыграет с "Виннипегом".
В другом матче игрового дня "Монреаль" в гостях обыграл "Эдмонтон" (5:1).