Голевой пас Капризова в овертайме помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

В составе хозяев шайбы забросили Габриэль Виларди (17-я минута), Блэйк Лизотт (28), Андреас Атанасиу (31), у гостей отличились Мэтт Дамба (1), Йоэль Эрикссон Эк (48), Райан Сутер, который сравнял счет за две секунды до финальной сирены, и Маркус Юханссон (65).

ТАСС, 17 января. "Лос-Анджелес" проиграл "Миннесоте" в овертайме со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов записал на свой счет результативную передачу в овертайме. Во втором периоде после его ошибки в центре площадки "Лос-Анджелес" начал голевую атаку.

Всего на счету нападающего 4 очка (шайба + 3 передачи) в двух матчах. В прошлой игре с "Лос-Анджелесом" (4:3 ОТ) он стал автором победной шайбы. Капризов проводит дебютный сезон в НХЛ.

"Лос-Анджелес" занимает седьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона, имея в активе два очка в двух матчах. "Миннесота" идет второй с четырьмя очками после двух игр.

В следующей встрече "Лос-Анджелес" 20 января примет "Колорадо", "Миннесота" днем ранее в гостях сыграет с "Анахаймом".

В других матчах игрового дня "Нэшвилл" обыграл "Коламбус" (5:2), "Вегас" одержал победу над "Анахаймом" (2:1 ОТ), "Калгари" оказался сильнее "Ванкувера" (3:0).