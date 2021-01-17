Фазель: IIHF не допускает ситуации с отменой чемпионата мира 2021 года

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель уверен, что чемпионат мира в 2021 году не будет отменен. Об этом Фазель сказал в интервью ТАСС.

Ранее глава IIHF заявил, что решение о месте проведения чемпионата мира может быть принято 18 января на совете организации.

"Нет, я этого не допускаю, - ответил Фазель на вопрос о том, может ли турнир не состояться. - У нас есть именно такое сильное решение провести чемпионат. Если нам нужно будет поменять место его проведения, то у нас есть предложения из Латвии и Дании, а также мы в стадии обсуждения проведения турнира с Братиславой".

В прошлом году турнир, который должен был пройти в Швейцарии, не состоялся из-за пандемии коронавируса. Глава IIHF отметил, что провести там чемпионат в текущем году не удастся из-за дороговизны. "Отели и все прочее стоят так дорого, что вы не можете себе этого представить. Бюджет чемпионата мира в прошлом году составил €37 млн. В Братиславе он был €18 млн, в Швейцарии это стоит в два раза дороже", - подчеркнул он.

"Мы надеемся, что в мае мы сможем провести чемпионат мира, даже если мы вынуждены будем играть без зрителей. Мы хотим играть, мы будем разговаривать по этому поводу с оргкомитетом. Потому что два года без чемпионата мира - это нехорошо", - добавил Фазель.

Турнир запланирован в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии.