Вратарь Георгиев назвал предсезонную подготовку залогом успеха в своем стартовом матче НХЛ

В воскресенье "Рейнджерс" на домашней площадке обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:0, Георгиев провел первый матч в новом сезоне.

"За последние десять месяцев было проделано много работы, много времени проведено в тренажерном зале, многое осмысленно, чтобы оставаться в тонусе, - сказал Георгиев. - Я чувствовал, что хорошо играл в период тренировочного лагеря. Поэтому с уверенностью вышел на лед и показал ту же игру, что и в лагере".

Следующий матч "Рейнджерс" проведут 20 января дома против "Нью-Джерси".