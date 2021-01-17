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НХЛ

Вратарь Георгиев назвал предсезонную подготовку залогом успеха в своем стартовом матче НХЛ

В воскресенье "Рейнджерс" на домашней площадке обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:0

ТАСС, 17 января. Залогом успеха российского голкипера "Нью-Йорк Рейнджерс" Александра Георгиева в дебютном матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является хорошая работа в период тренировочного лагеря. Комментарий Георгиева приводит пресс-служба НХЛ.

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В воскресенье "Рейнджерс" на домашней площадке обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:0, Георгиев провел первый матч в новом сезоне.

"За последние десять месяцев было проделано много работы, много времени проведено в тренажерном зале, многое осмысленно, чтобы оставаться в тонусе, - сказал Георгиев. - Я чувствовал, что хорошо играл в период тренировочного лагеря. Поэтому с уверенностью вышел на лед и показал ту же игру, что и в лагере".

Следующий матч "Рейнджерс" проведут 20 января дома против "Нью-Джерси".

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