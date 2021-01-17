Крамаренко назначен тренером вратарей футбольного клуба ЦСКА

ТАСС, 17 января. Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Крамаренко на пост тренера вратарей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Крамаренко отправится вместе с командой на зимние сборы в испанский Кампоамор 17 января. Ранее тренером вратарей ЦСКА был Сергей Овчинников, контракт со специалистом завершился в декабре 2020 года.

Крамаренко 46 лет, в качестве вратаря он выступал за ЦСКА в период с 2002 по 2003 год. Игровую карьеру Крамаренко завершил в 2013 году, после чего работал тренером в азербайджанских "Габале" и "Нефтчи", в академии ЦСКА и сборной Азербайджана.