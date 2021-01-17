{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Крамаренко назначен тренером вратарей футбольного клуба ЦСКА

Ранее этот пост занимал Сергей Овчинников, контракт с которым истек в декабре

ТАСС, 17 января. Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Крамаренко на пост тренера вратарей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Крамаренко отправится вместе с командой на зимние сборы в испанский Кампоамор 17 января. Ранее тренером вратарей ЦСКА был Сергей Овчинников, контракт со специалистом завершился в декабре 2020 года.

Крамаренко 46 лет, в качестве вратаря он выступал за ЦСКА в период с 2002 по 2003 год. Игровую карьеру Крамаренко завершил в 2013 году, после чего работал тренером в азербайджанских "Габале" и "Нефтчи", в академии ЦСКА и сборной Азербайджана.

Теги
Российский футбол
Зимние олимпийские виды спорта
Саночница Иванова стала четвертой на этапе Кубка мира в Германии
Соревнования прошли в Оберхофе
Читать полностью