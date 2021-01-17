Международная федерация не внесла российских стрелков в свой новый пул допинг-тестирования

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) приняла решение не включать россиян в пул допинг-тестирования на 2021 год. Об этом свидетельствуют материалы ISSF, представленные ТАСС.

В новый международный пул допинг-тестирования входят 15 стрелков. Максимальное представительство в нем имеет Индия - три человека. В пул также включены два спортсмена из Китая, по одному - из Хорватии, Франции, Германии, Италии, Южной Кореи, Польши, Сербии, Швеции, с Тайваня и Украины.

В пул тестирования ISSF на 2020 год входила одна представительница России - чемпионка мира 2018 года в стрельбе из винтовки на дистанции 50 м из трех положений Юлия Каримова, в 2019-м - три: Каримова, Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов.

В пулах тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за четвертый квартал 2020 года не было ни одного представителя спортивной стрельбы.

Согласно данным РУСАДА, за нарушение антидопинговых правил в настоящее время отбывает наказание только один российский стрелок - стендовик Владимир Зайцев, в допинг-пробе которого было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. Срок четырехлетней дисквалификации спортсмена истечет в октябре 2022 года.