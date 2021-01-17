СМИ: "Милан" близок к подписанию контракта с футболистом Манджукичем

ТАСС, 17 января. Итальянский футбольный клуб "Милан" практически завершил переговоры о подписании контракта с хорватским нападающим Марио Манджукичем. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста Николу Скиру.

"Манджукич близок к подписанию контракта с "Миланом" в качестве свободного агента, уже готово соглашение сроком до конца нынешнего сезона. Хорватский нападающий хочет вернуться в чемпионат Италии, и "Милан" является его главным приоритетом", - сообщил Скира.

Ранее в СМИ сообщалось, что 34-летний хорват имел предложения от российских "Локомотива", ЦСКА и "Спартака".

Манджукич стал свободным агентом 5 июля 2020 года после расторжения контракта с катарским клубом "Аль-Духаиль". Ранее хорватский футболист выступал за итальянский "Ювентус", испанский "Атлетико", германские "Баварию" и "Вольфсбург", а также за хорватское "Динамо" из Загреба. Является трехкратным чемпионом Хорватии, двукратным чемпионом Германии, пятикратным чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Хорватии стал серебряным призером чемпионата мира.