Тесты двух футболистов "Милана" дали положительный результат на коронавирус

ТАСС, 17 января. Тесты на коронавирус турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу и французского защитника Тео Эрнандеса из итальянского футбольного клуба "Милан" дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Два футболиста "Милана" заразились коронавирусом перед матчем с "Ювентусом"

Болезнь у обоих игроков проходит бессимптомно, они помещены на карантин. Все остальные игроки и персонал будут находиться под наблюдением согласно действующим протоколам здравоохранения.

Ранее, 6 января, стало известно, что коронавирусная инфекция выявлена у полузащитников "Милана" Анте Ребича и Раде Крунича.

Чалханоглу является игроком "Милана" с 2017 года, в нынешнем сезоне полузащитник провел 24 матча, в которых отметился шестью голами. Эрнандес перешел в "Милан" в 2019 году, на его счету 23 матча и четыре забитых мяча в сезоне.

После 17 туров "Милан" лидирует в таблице чемпионата Италии с 40 очками в активе. В следующем туре команда сыграет в гостях против "Кальяри" 18 января.