Аликин: инцидент на "Ижевской винтовке" должен изменить систему подготовки биатлонистов

Во время "Ижевской винтовки", которая прошла с 24 по 28 декабря, после приезда на соревнования допинг-офицеров от участия в юниорских спринтерских гонках отказались 33 биатлониста (21 в мужской части соревнований, 12 - в женской). По этому факту проверку проводят Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Союз биатлонистов России (СБР). В субботу провести тщательное расследование поручил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Массовый отказ спортсменов от участия в юниорских соревнованиях на "Ижевской винтовке" должен стать основанием для пересмотра системы подготовки российских биатлонистов. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Владимир Аликин.

"Надо заняться развитием биатлона. Посмотрите, что в нем творится! Произошедшее на "Ижевской винтовке" - это скандал. Это очень серьезный звоночек, на который РУСАДА должно отреагировать", - сказал Аликин.

"Многие специалисты говорят, что тренеры ради ставки, зарплаты или грантов готовы в молодежь пичкать, кормить ее, лишь бы показать в юношеском возрасте какие-то результаты и попасть в какую-нибудь сборную. Это плохо, этим мы выхолащиваем молодых спортсменов. Их надо беречь и нормально подводить [к выступлению на взрослом уровне]. Надо в корне менять систему", - добавил он.

В начале января СБР выступил с заявлением, отметив, что массовое снятие биатлонистов со спринтерских гонок на "Ижевской винтовке" могло быть спровоцировано неудачно составленным календарем соревнований. РУСАДА, в свою очередь, дополнительно протестирует всех, кто снялся с соревнований.