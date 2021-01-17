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Мендес: большие деньги не будут мотивацией для Нурмагомедова для возвращения в спорт

Ранее Нурмагомедов допустил возобновление карьеры

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Деньги не будут решающей мотивацией для возобновления карьеры обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Хавьер Мендес.

Ранее Нурмагомедов допустил свое возвращение в спорт.

"Нет, большие деньги не будут мотивацией, - сказал Мендес. - Хабиб - уже достаточно обеспеченный человек. При этом он остался тем же, каким был до всей этой гигантской популярности".

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул - в поединках против Макгрегора, Дастина Порье и Гэтжи.

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