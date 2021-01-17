Главный тренер сборной России по биатлону Польховский вышел из карантина после COVID-19

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Тест на коронавирус главного тренера сборной России по биатлону Валерия Польховского показал отрицательный результат, что позволило ему выйти из карантина, на который он был помещен во время этапа Кубка мира в германском Оберхофе. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Польховский провел на карантине десять дней, инфекция у него была обнаружена перед стартом первого из двух этапов Кубка мира в Оберхофе. В настоящий момент Польховский находится в России.

"Потребовалось вернуться в Москву, чтобы продлить визу", - сказал Польховский.

Болезнь у 67-летнего специалиста притекала бессимптомно. На время карантина часть своих полномочий он передал тренеру женской сборной по стрельбе Алексею Волкову.

Ранее коронавирус был обнаружен у тренера женской сборной России Николая Загурского и сервисмена команды Романа Виролайнена. Их карантин закончится только в конце следующей недели, по этой причине они пропустят этап Кубка мира в Антхольце (Италия).