Саночница Иванова стала четвертой на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 17 января. Российская саночница Татьяна Иванова заняла четвертое место на этапе Кубка мира, который проходит в германском Оберхофе.

Отставание россиянки от победительницы составило 0,268 секунды. Победу одержала немка Натали Гайзенбергер, показавшая результат 1 минута 22,121 секунды. Второй стала австрийка Маделайн Эгле (отставание 0,228 секунды), третье время показала Анна Беррейтер из Германии (+0,236).

Виктория Демченко заняла шестое место (+0,426), Екатерина Батурина - 13-е (+0,748), Екатерина Катникова - 18-е (+1,004),

Лидирует в общем зачете Гайзенбергер, в активе которой 780 очков. Далее располагается ее соотечественница Юлия Таубиц (706), на третьем месте находится Эгле (521). Среди россиянок наивысшую строчку занимает Иванова (488), которая идет пятой.

Этап в Оберхофе завершится 17 января. Следующий этап пройдет в австрийском Игльсе с 23 по 24 января.