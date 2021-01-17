Лыжник Устюгов включен в состав сборной России на этапы Кубка мира в Лахти и Фалуне

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, пропустивший из-за заражения коронавирусом первую половину сезона, успешно выступил на соревнованиях в Кирово-Чепецке и включен в состав сборной России на ближайшие этапы Кубка мира в финском Лахти (23-24 января) и шведском Фалуне (29-31 января). Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Сергей Крянин.

В воскресенье Устюгов, представляющий на российских стартах ХМАО, на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке выиграл гонку преследования на 15 км свободным стилем с почти трехминутным преимуществом над серебряным призером. В пятницу в классической гонке на 15 км он был вторым, а днем ранее первенствовал в классическом спринте.

"Вопрос его участия в ближайших этапах Кубка мира в Лахти и Фалуне уже решен, Устюгов включен в состав сборной России, и ему очень важно выступать и показывать результаты, - заметил Крянин. - Понятно, что после перенесенной болезни добиться этого будет сложнее. Да, конкуренция в сборной России очень большая, но он все равно должен доказывать, что остается неслабым лыжником. Все в его руках и ногах".

"Сергей хорошо показал себя в Кирово-Чепецке, движения во время гонок были очень неплохие, - продолжил собеседник ТАСС. - Теперь надо посмотреть, как он будет выглядеть в очной борьбе. Во время первой гонки у него еще болела голова, а сейчас вроде полегче стало. Я думаю, с каждым стартом последствия болезни будут уменьшаться, но сегодня у него самочувствие было более-менее нормальным, спортсмен доказал, что может держать скорость".

По мнению Крянина, Устюгову нужно выступить на 10-12 стартах, чтобы набрать оптимальную форму. "Гонки в рамках Кубка России ему оказались очень кстати. Сегодняшняя гонка доказала, что Сергей не халявил, а выкладывался по полной", - отметил тренер.

"Мне сложно сейчас прогнозировать, какой результат он покажет на ближайших международных стартах, но, конечно, я верю, что у Сергея все получится. Будем надеяться на первые места, а как иначе?" - заключил собеседник ТАСС.