Конькобежка Воронина стала четвертой в классическом многоборье на чемпионате Европы

ТАСС, 17 января. Россиянка Наталья Воронина заняла четвертое место в классическом многоборье на чемпионате Европы по конькобежному спорту. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.

В активе Ворониной 161,300 очка. Победу одержала Антоинетте де Йонг из Нидерландов, которая набрала 159,303 очка, второй стала ее соотечественница Ирен Схаутен (160,056), третьей - чешка Мартина Сабликова (160,320). Россиянка Елизавета Голубева стала седьмой (162,651), Евгения Лаленкова - восьмой (164,008).

Ворониной 26 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года на дистанции 5000 м, а также чемпионкой мира на дистанции 5000 м (2020), четырехкратным бронзовым призером чемпионатов мира в командной гонке (2015, 2016, 2017, 2019), двукратным бронзовым призером чемпионатов мира на дистанции 3000 м (2019, 2020), бронзовым призером на дистанции 5000 м (2020).

Де Йонг 25 лет, она является серебряным и бронзовым призером Олимпиады 2018 года, двукратной чемпионкой мира в командной гонке (2016, 2017), двукратным бронзовым призером чемпионатов мира на дистанции 3000 м (2016, 2017), двукратным серебряным призером чемпионатов мира в командной гонке (2019, 2020), серебряным призером чемпионатов мира на дистанции 3000 м (2019), трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира в классическом многоборье (2016, 2019, 2020), чемпионкой Европы (2019), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2016, 2017) и чемпионкой Европы в командной гонке (2020).

У мужчин первую победу на чемпионате Европы в классическом многоборье одержал нидерландец Патрик Руст (147,745), вторым стал его соотечественник Марсель Боскер (149,806), третьим - норвежец Сверре Лунде Педерсен (149,828). Лучшее место среди россиян занял Сергей Трофимов, который расположился на восьмой строчке (151,096). Даниил Алдошкин - девятый (111,386), Руслан Захаров - 13-й (112,928).

Медали на турнире вручаются в классическом и спринтерском многоборье. Классическое многоборье состоит из дистанций 500, 3 000, 1 500 и 5 000 м, спринтерское - из двух забегов на 500 м и 1 000 м. Чемпионат Европы завершится позднее в воскресенье.