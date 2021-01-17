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Вакцинация от коронавируса в России

Президент Олимпийского комитета России Поздняков сделал прививку от коронавируса

Глава ОКР отметил, что это важное решение, так как год обещает быть очень насыщенным
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 17 января. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Об этом он сообщил в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Минспорт РФ и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) прорабатывают вопрос о вакцинации спортсменов сборных страны. Отмечалось, что вакцинация будет носить добровольный характер.

"Сегодня вакцинировался от COVID-19, - рассказал Поздняков. - Принял для себя решение, что это крайне важно на финальном этапе подготовки к Олимпийским играм в Токио. Год обещает быть очень насыщенным, поэтому необходимо оставаться в строю, сохраняя полную работоспособность и активный образ жизни".

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичВакцинация от коронавируса в России
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