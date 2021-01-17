Президент Олимпийского комитета России Поздняков сделал прививку от коронавируса

ТАСС, 17 января. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Об этом он сообщил в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Минспорт РФ и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) прорабатывают вопрос о вакцинации спортсменов сборных страны. Отмечалось, что вакцинация будет носить добровольный характер.

"Сегодня вакцинировался от COVID-19, - рассказал Поздняков. - Принял для себя решение, что это крайне важно на финальном этапе подготовки к Олимпийским играм в Токио. Год обещает быть очень насыщенным, поэтому необходимо оставаться в строю, сохраняя полную работоспособность и активный образ жизни".

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.