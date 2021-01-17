"Химки" проиграли УНИКСу в первом матче после увольнения Куртинайтиса

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" со счетом 87:93 уступил казанскому УНИКСу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Химок" Алексей Швед, набравший 33 очка. 15 января подмосковный клуб прекратил сотрудничество с главным тренером Римасом Куртинайтисом, командой руководит Андрей Мальцев.
В предыдущей встрече между этими командами, который прошел 22 ноября в Казани, победу также одержал УНИКС (83:76).
Подмосковный клуб одержал пять побед в одиннадцати встречах Единой лиги ВТБ и занимает восьмое место в таблице. На счету казанцев девять побед и четыре поражения, они идут третьими.
В следующем матче Единой лиги ВТБ УНИКС 23 января сыграет в гостях с "Нижним Новгородом". "Химки" 1 февраля встретятся на выезде с пермской "Пармой".