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Единая лига ВТБ

"Химки" проиграли УНИКСу в первом матче после увольнения Куртинайтиса

Встреча Единой лиги ВТБ завершилась со счетом 87:93

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" со счетом 87:93 уступил казанскому УНИКСу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Химок" Алексей Швед, набравший 33 очка. 15 января подмосковный клуб прекратил сотрудничество с главным тренером Римасом Куртинайтисом, командой руководит Андрей Мальцев.

В предыдущей встрече между этими командами, который прошел 22 ноября в Казани, победу также одержал УНИКС (83:76).

Подмосковный клуб одержал пять побед в одиннадцати встречах Единой лиги ВТБ и занимает восьмое место в таблице. На счету казанцев девять побед и четыре поражения, они идут третьими.

В следующем матче Единой лиги ВТБ УНИКС 23 января сыграет в гостях с "Нижним Новгородом". "Химки" 1 февраля встретятся на выезде с пермской "Пармой".

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